Weiterhin große Lawinengefahr der Stufe vier in Osttirol

In Osttirol herrscht am Dienstag weiter große Lawinengefahr der Stufe vier auf der fünfstufigen Gefahrenskala. Aufgrund der gegebenen Gefahr wurde zu "großer Zurückhaltung" im alpinen Gelände aufgefordert. Obwohl ergiebige Neuschneemengen von gebietsweise bis zu 50 Zentimeter prognostiziert waren, werde die Lawinengefahr am Mittwoch allmählich abnehmen, hieß es im Lawinenreport. In Nordtirol war die Lawinengefahr verbreitet erheblich (Stufe drei).

SN/APA/BARBARA GINDL Wieder einmal gilt eine hohe Warnstufe