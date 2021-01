Weiterhin starke Schneefälle in Vorarlberg

Die anhaltend starken Schneefälle in Vorarlberg sorgten auch am Freitag weiter für Probleme. Seit Donnerstag 19.00 Uhr musste die Feuerwehr rund 60 Mal ausrücken. Laut Angaben der Rettungs- und Feuerwehrleitstelle räumten die Einsatzkräfte vor allem umgeknickte Bäume beiseite. Am Donnerstagabend kam es zudem zu einem Stromausfall, der 7.400 Anschlüsse in Höchst, Fußach und Gaißau (alle Bezirk Bregenz) betraf.

SN/APA/MATHIS FOTOGRAFIE Große Lawinengefahr nach starken Schneefällen in Vorarlberg