Welfenprinz Ernst August ist wieder frei, aber er darf vorerst nicht mehr in sein Jagdhaus

Prinz Ernst August von Hannover (66) muss doch nicht in Untersuchungshaft. Der Welfenprinz, der Montagabend in seinem Jagdhaus in Oberösterreich festgemommen worden war, wurde Mittwochnachmittag aus der Justizanstalt Wels gegen Auflagen entlassen.

SN/ap Ernst August von Hannover auf einem Archivbild.