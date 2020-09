Welfenprinz Ernst August von Hannover bekämpft Waffenverbot

Der 66-Jährige Ernst August wurde am Montag festgenommen, nachdem er bei seinem Jagdhaus in Grünau im Almtal sein Hausmeisterehepaar verbal bedroht haben soll. Die Bediensteten hatten die Exekutive gerufen. Es ist heuer bereits der dritte Polizeieinsatz um den Adeligen, der seit Jahren zurückgezogen lebt und im Ort als sehr angesehen gilt. Gegen ein behördliches Waffenverbot wehrt er sich.

In weniger als zwei Monaten führte das Verhalten eines der ranghöchsten Adligen Europas in seinem Jagdhaus in Oberösterreich zum dritten Polizeieinsatz. Diesmal veröffentlichte die Polizei - anonymisiert - sogar einen Bericht, bevor der Vorfall durch Medien bekannt wurde.

Ernst August von Hannover (66) wurde demnach am Montagabend im Auftrag der Justiz festgenommen. Das Hausmeisterehepaar seines Anwesens in Grünau im Almtal hatte die Exekutive gerufen, weil es sich vom Hausherrn bedroht fühlte. Am Montag zwischen 3.30 Uhr und 7.30 ...