Welfenprinz Ernst August von Hannover droht Haftstrafe

Weil er vier Mal ausrastete und Polizisten angriff, muss sich Ernst August von Hannover vor einem Welser Richter verantworten. Dem passionierten Jäger droht auch ein dauerhaftes Waffenverbot.

Prinz Ernst August von Hannover war in Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) stets gern gesehener Gast. Seine "Herzog von Cumberland Stiftung" mit 4732 Hektar Waldfläche ist in der idyllisch ruhigen Region am Fuße des Skigebiets Kasberg auch ein wichtiger Arbeitgeber. Zuletzt hat der 66-jährige Ehemann von Caroline von Monaco, der von deutschen Boulevardmedien als "Prügelprinz" bezeichnet wird, auch in Österreich für Negativschlagzeilen gesorgt. Immer wieder soll er Polizisten und ein Verwalterehepaar beschimpft, bedroht und sogar tätlich angegriffen haben. Seine Wutausbrüche ...