Weltkleinste Schildkrötenart in der Steiermark nachgezüchtet

Von den heute rund 360 bekannten Schildkrötenarten sind über 60 Prozent bedroht oder bereits ausgestorben. Die Nachzucht von gefährdeten Schildkrötenarten in Gefangenschaft ist allerdings sehr schwierig. Dem Zoologen Torsten Blank der steirischen Zuchtstation "Turtle Island" ist genau das gelungen: Drei Exemplare der kleinsten Schildkrötenart der Welt - der Vallarta-Schlammschildkröte - erblickten im Februar am "Turtle Island"-Standort in Deutschlandsberg das Licht der Welt.

BILD: SN/APA/TURTLE ISLAND/TORSTEN BLANK Drei Exemplare der Vallarta-Schlammschildkröte kamen zur Welt