Weltkulturerbe: Regierung setzt Stadt Wien unter Druck

Die Bürgermeisterpartei SPÖ will eine Nachdenkpause zum umstrittenen Hochhausprojekt am Wiener Heumarkt. UNESCO und Bundesregierung hingegen verlangen eine klare Entscheidung.

Die Bundesregierung macht im Weltkulturerbe-Streit jetzt Druck auf die rot-grüne Stadtregierung in Wien. Eine zweijährige Nachdenkpause zu dem umstrittenen Hochhausprojekt am Heumarkt, wie von der Bürgermeisterpartei SPÖ angekündigt, werde nicht genügen, erklärten am Montag Vizekanzler Heinz-Christian Strache (FPÖ) und Kulturminister ...