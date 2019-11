Weltraumforum bildete neue Analog-Astronauten aus

Das Österreichische Weltraumforum (ÖWF) hat acht neue Analog-Astronauten ausgebildet. Sie wurden nun offiziell ins Analog-Astronauten-Corps des ÖWF aufgenommen. Einige dieser Neuzugänge werden im Oktober nächsten Jahres bei der Mars-Missions-Simulation in der Wüste Negev in Israel teilnehmen. Damit verfügt der ÖWF insgesamt über 13 Analog-Austronauten, teilte das Forum am Dienstag mit.

SN/APA (ÖSTERR. WELTRAUM FORUM) Mars-Missions-Simulation im Oktober nächsten Jahres