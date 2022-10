Weniger Alpintote im Sommer 2022

In Österreichs Bergen sind im heurigen Sommer 133 Personen tödlich verunglückt, das sind um 19 weniger als im Vorjahr. Im Zehnjahresmittel sind es 145 Personen. 41 Prozent der tödlichen Unfälle fanden in Tirols Bergen statt, dort starben 54 Menschen. Insgesamt waren 3.850 Menschen im Zeitraum zwischen 1. Mai und 9. Oktober 2022 in 3.058 Alpinunfälle verwickelt, teilte das Österreichische Kuratorium für Alpine Sicherheit (ÖKAS) am Mittwoch mit.

SN/APA/BERGRETTUNG/FARKAS 2022 sind weniger Menschen in Österreichs Bergen gestorben