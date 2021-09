Weniger als 3.000 Corona-Erstimpfungen innerhalb eines Tages

In Österreich haben sich am Montag lediglich 2.637 Personen ihre Erstimpfung gegen Covid-19 geben lassen. Insgesamt wurden 6.359 Immunisierungen durchgeführt. Das ist der niedrigste Wert an einem Montag seit 1. Februar, als damals noch bei Impfstoffmangel 4.741 Stiche verabreicht wurden, geht aus dem Impfdashboard des Gesundheitsministeriums hervor. Die täglichen Infektions- und Hospitalisierungszahlen lagen indes am frühen Dienstagnachmittag noch nicht vor.

SN/APA/GEORG HOCHMUTH/GEORG HOCHMUT Niedrigster Wert an einem Montag seit Anfang Februar