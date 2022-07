Weniger Corona-Spitalspatienten und 17 weitere Tote

Vier Tage vor dem Ende der Corona-Quarantänepflicht hat es am Donnerstag einen leichten Rückgang bei infizierten Spitalspatientinnen und Patienten gegeben. Laut den Ministerien mussten 57 Infizierte weniger als am Mittwoch in den Krankenhäusern behandelt werden, insgesamt 1.662 Personen benötigten eine Spitalsbehandlung. Im Wochenvergleich sind das jedoch 192 mehr als vorigen Donnerstag. Außerdem wurden 17 weitere Todesopfer seit Mittwoch gemeldet.

Laut den Ministerien gab es 8.079 laborbestätigte Neuinfektionen binnen 24 Stunden. Das liegt unter dem Schnitt der vergangenen sieben Tage (9.500). Die Sieben-Tage-Inzidenz sank auf 736,6 Fälle je 100.000 Einwohner. Am Donnerstag gab es in Österreich 117.923 laborbestätigte aktive Fälle, um 2.806 weniger als am Tag zuvor. Seit Pandemiebeginn hat es in Österreich 4.724.622 bestätigte Fälle gegeben.

Im Krankenhaus lagen am Donnerstag 1.662 Personen, 98 davon auf Intensivstationen. Bei den Schwerkranken gab es seit Mittwoch einen Rückgang um drei, innerhalb einer Woche ist die Zahl der Intensivpatienten jedoch um 18 angestiegen.

Sehr hoch ist weiter die Zahl der Covid-Toten. 17 wurden in den vergangenen 24 Stunden reagiert, in der vergangenen Woche wurden 81 Todesfälle registriert. Insgesamt hat die Covid-19-Pandemie seit Ausbruch 19.068 Tote in Österreich gefordert. Die AGES meldete bereits am Mittwoch 20.310 Todesfälle.

Die Testbereitschaft geht wenige Tage vor dem Ende der Quarantäne weiter zurück. Insgesamt wurden in den vergangenen 24 Stunden 82.681 PCR- und Antigen-Schnelltests eingemeldet. Davon waren nur 67.054 aussagekräftige PCR-Tests, die Positiv-Rate betrug zwölf Prozent. Im Schnitt wurden in der vergangenen Woche täglich noch mehr als 110.190 PCR-Analysen durchgeführt, 9,8 Prozent fielen durchschnittlich positiv aus.

Am Mittwoch wurden österreichweit 10.985 Corona-Schutzimpfungen verabreicht. Davon waren 9.139 Auffrischungsimpfungen (4., 5. und jede weitere Impfdosis), 125 Menschen ließen sich erstmals impfen. 5.433.447 Menschen und somit 60,2 Prozent der Österreicher sind gemäß Empfehlung des Nationalen Impfgremiums (NIG) gültig geimpft. Insgesamt haben bisher 306.992 Personen eine Auffrischungsimpfung erhalten.