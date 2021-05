Weniger Entspannung durch Einschränkungsgefühl in Lockdowns

Je mehr sich Menschen durch die bisherigen Lockdowns eingeschränkt gefühlt haben, desto weniger konnten sie in ihrer Freizeit entspannen. Diejenigen, die sich am meisten eingeschränkt fühlten, hielten sich aber auch seltener an die angeordneten Schutzmaßnahmen. Das ergab die Zwischenauswertung einer laufenden Studie des Zentrums für Public Health der MedUni Wien in Kooperation mit der FH Burgenland und der Universität Tampere in Finnland zu den Lockdowns in Österreich.

Einschränkung der Erholungs- und Freizeitmöglichkeiten