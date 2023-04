Weniger Fahrraddiebstähle in Österreich angezeigt

16.824 Fahrräder wurden im Vorjahr in Österreich als gestohlen gemeldet, die Zahl der Anzeigen ist zum achten Mal in Folge gesunken. Das berichtet der Verkehrsclub Österreich am Donnerstag in einer Aussendung. Demnach werden zwei Drittel der Delikte in den Landeshauptstädten verübt, die Aufklärungsquote ist mit neun Prozent niedrig. Präventiv würde die Zunahme sicherer Fahrradabstellplätze wichtig sein, zudem rät der VCÖ zum Absperren mit einem guten Fahrradschloss.

BILD: SN/APA/DPA/ANDREAS GEBERT Aufklärungsquote nur bei neun Prozent