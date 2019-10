Ein Langzeitvergleich zeigt: In den vergangenen 25 Jahren hat sich die Schadstoffbelastung in Österreichs Luft stark verringert. Beim Klimaschutz allerdings ist bisher zu wenig passiert.

Die Emissionen von Luftschadstoffen und Treibhausgasen verringerten sich im Zeitraum von 1995 bis 2017, also in 22 Jahren, zum Teil deutlich. Das zeigen die aktuellen Daten der sogenannten Luftemissionsrechnung, die die Statistik Austria am Donnerstag veröffentlichte. Den Berechnungen wiederum liegen ...