Weniger Tote, aber Zahl der Einsätze gestiegen

Kuratorium für alpine Sicherheit und Alpinpolizei werteten Unfallgeschehen in den Bergen aus.

Mit erfreulichen Zahlen konnten am Dienstag das Kuratorium für alpine Sicherheit und die Alpinpolizei in Innsbruck aufwarten: Im heurigen Sommer hat es in Österreichs Bergen mit 116 tödlich verunglückten Menschen um 17 Todesfälle weniger gegeben. Der größte Rückgang konnte im Beobachtungszeitraum von Anfang Mai bis 23. September im Bundesland Salzburg verzeichnet werden. Hier waren elf Tote zu beklagen, im Vorjahr waren es 26, im Jahr 2016 noch 27.