Weniger Verkehrsunfälle und -tote im Jahr 2020

Im Pandemiejahr 2020 war das Verkehrsaufkommen deutlich geringer - und damit auch die Zahl der Unfälle sowie der Toten und Verletzten auf Österreichs Straßen, so die Statistik Austria am Mittwoch. 38.074 Personen verletzten sich im Vorjahr, das sind 16 Prozent weniger als 2019 (45.556 Personen). 344 haben ihr Leben verloren, in den Jahren davor lag die Zahl der Verkehrstoten jeweils über 400.

SN/APA/THEMENBILD/HERBERT PFARRHOFE Im Pandemiejahr gab es weniger Verkehrsunfälle