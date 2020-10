Wenn das Kind Covid hat - oder eh nicht? Tagebuch einer Verwirrung

Als die Ansteckung da ist beim Lehrer der Tochter, beginnt das Warten. Aber worauf? Ein Tatsachenbericht aus der Überfordungen mit Covid-19.

Schulbeginn. Zweifel. Wie lange wird's gut gehen? Hoffnung statt Gewissheit bestimmt den Herbst in diesem Corona-Jahr. Bei L. überwiegt die Freude. Sie fast 16. Das bedeutet: Sechstes Gym. Sie braucht die Gemeinschaft, auch "wenn das mit den Masken mehr als gewöhnungsbedürftig ist", sagt L. Und sie bleibe halt auch in den Pausen einfach in der Klasse.

Zehn Tage nach Schulbeginn. Es passiert schneller als erhofft. E-Mail aus der Direktion, ehrliches Bedauern, aus dem auch Überforderung zu lesen ist. ...