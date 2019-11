Wer entscheidet in welchem Fall? Die Geschichte des österreichischen Grenzkatasters ist lang. Und er löst längst nicht alle Fälle.

Am häufigsten streiten Nachbarn über den Verlauf von Grundgrenzen. Wie die Grenzen tatsächlich rechtsverbindlich verlaufen, kann in vielen Fällen nicht anhand der Pläne des Vermessungsamtes festgestellt werden. Dies hat vor allem historisch bedingte Gründe, wie das Katasterwesen in Österreich entstanden ...