Wenn der Love Coach Liebeskummer hat

Im Radio hat Tanja Mazurek jahrelang Paare verkuppelt. Als ihre Ehe jäh endete, raubte ihr das jeden Lebensmut. Heute ist sie glücklicher Single.

Der Klang ihrer Stimme kommt einem immer noch vertraut vor, auch der Name ist geläufig. "Das freut mich sehr, dass man mich in Salzburg noch nicht vergessen hat, obwohl es meine abendliche Radiosendung schon so lange nicht mehr gibt", sagt Tanja Mazurek. 14 Jahre lang moderierte sie für eine Privatradiostation die "Late Night Love", in der sie einsame Herzen zueinander brachte. "Das hatte sich so entwickelt. Eigentlich sollte es ja eine Sendung werden, in der Anrufer Liebesgrüße an jemanden schicken ...