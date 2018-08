Wenn der Verkehr stillsteht

Kollaps. Sommer ist Urlaubszeit. Allzu oft ist das Fortkommen in den Süden mit Stillstand auf heimischen Autobahnen verbunden. Ein Reiseratgeber rund um das Thema Stau.

Wir lieben unser Auto. Rund fünf Millionen Pkw sind in Österreich angemeldet. Mit ihnen wird die Mehrheit der Wege zurückgelegt (siehe Grafik oben) - zum Einkaufen, zum Arbeiten, zur Freizeitbeschäftigung. Besonders gern fahren die Österreicher mit dem Auto in den Urlaub - im Vorjahr machten sich laut Statistik Austria zwei von drei in ihrem Pkw auf den Weg in die Sommerfrische. Und standen dann im Stau.