Mit der Gartensaison startet auch die Bekämpfung der bei vielen unerwünschten Viecher. Mit möglichen Nebenwirkungen im Garten der Nachbarn.

Was ist denn das für ein Piepsen? Ununterbrochen ist der Ton zu hören, hört nicht auf, dringt sogar durch die geschlossenen Fenster in die Wohnung. Untertags ist es einmal lauter, einmal leiser wahrzunehmen, je nach Umgebungsgeräuschen. Aber dann höre ich es sogar in der Nacht und rätsle, woher das Geräusch kommt. Es nervt gewaltig, macht unruhig und regt minütlich mehr auf.

Am Tag danach versuche ich das Signal zu orten. Es kommt eindeutig aus dem Garten der Nachbarn, ...