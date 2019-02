Wer auf dem Weg in den Urlaub strandet, hat neben Strapazen auch noch Kosten

Wer am Weg in die Semesterferien in Notquartieren strandete, muss zusätzlich mit finanzieller Unbill rechnen: Schneechaos ist kein Grund, ein gebuchtes Hotelzimmer kostenfrei zu stornieren.

Die Anreise in Südtiroler Skigebiete wurde zum Beginn der Semesterferien am Wochenende zur Geduldsprobe. Ein Adriatief, das binnen 24 Stunden einen Meter Neuschnee brachte, war zu viel. Die Verbindung zwischen Nord- und Südtirol war am Samstag bis in die späten Nachtstunden komplett gesperrt. Und so mussten Hunderte Urlauber die Nacht auf Sonntag statt in einem bequemen Hotelzimmer auf Feldbetten in Notquartieren entlang der Autobahn zubringen.