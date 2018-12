Das erste Weihnachtsfest nach dem Ende des Ersten Weltkriegs war von bitterer Not und Lebensmittelmangel geprägt. Beschenkt wurden im Jahr 1918 vor allem die Kinder.

Weihnachtliche Themen findet man in der "Südost-Tagespost" vom 24. Dezember 1918 keine. Man erfährt unter anderem von einem "Matrosenaufruhr in Berlin" und einer "Krise in Italien". Auf den Anzeigenseiten werden "Herrenhosen, letzte Mode", "Blusen aus bester Seide" oder "Modekrawatten" angepriesen.