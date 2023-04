Wer neuen Mitarbeiter bringt, erhält 1000 Euro Prämie

Der Wiener Gesundheitsverbund will so den Personalmangel lindern, in anderen Spitälern hält man davon nichts. In Salzburg heißt es, das sei keine Lösung für den Pflegemangel.

BILD: SN/SPOTMATIKPHOTO - STOCK.ADOBE.COM Pflegepersonal ist dringend gesucht. Manche Kliniken zahlen inzwischen hohe Anwerbeprämien.