Wer regiert künftig in Scharten?

Missbrauchsurteil: vier Kandidaten nach Rücktritt des Bürgermeisters.

Mit Spannung wird erwartet, wen die Bewohnerinnen und Bewohner von Scharten (Bezirk Eferding) am Sonntag zum Bürgermeister wählen. Der Amtsinhaber war, wie berichtet, kurz nach der Gemeinderatswahl Ende September 2021 bei einem Strafprozess in Wels wegen Vergewaltigung der Ex-Amtsleiterin zu siebeneinhalb Jahren Haft verurteilt worden und daraufhin zurückgetreten. Der Ex-Ortschef wartet immer noch auf die schriftliche Ausfertigung des Urteils, dagegen will er dann Rechtsmittel einwenden.

Erstmals stellen sich nun vier Kandidaten von ÖVP, SPÖ, FPÖ und Grünen der ...