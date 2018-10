Wer richtet, kann gerichtet werden

Bewertungen im Internet. Es lebe die Lüge: Im Netz müssen sich Unternehmer immer öfter anonymer Kritik stellen. Was bei Bewertungen im Internet erlaubt ist - und was nicht.

Hotels, Restaurants, Ärzte, Installateure: Sie alle werden täglich im Internet bewertet. Kritiken auf Bewertungsplattformen wie Tripadvisor oder kununu werden im Wirtschaftsleben immer wichtiger - speziell wenn es darum geht, Feedback über

Waren und Service zu erhalten. Dabei wird nicht immer fair gespielt. Und allzu negative Beiträge können rechtliche Konsequenzen nach sich ziehen.



Was ist erlaubt und was nicht?

Der Kellner war unhöflich, der Handwerker zu teuer und der Zahnarzt zu grob? Wer seinem Ärger im Internet Luft machen möchte, sollte in erster Linie sachlich bleiben. Kritik ist erlaubt, sie muss aber wahr sein und darf nicht beleidigen. Selbst zugespitzte oder polemische Äußerungen über Personen und Unternehmen sind meist zulässig. Bei der Beurteilung, was gerade noch in Ordnung und wo die Grenze bereits überschritten ist, ist abzuwägen zwischen Meinungsfreiheit und den Interessen des Unternehmers. Dabei ist es oft nur ein sehr schmaler Grad zur Kreditschädigung, Verleumdung oder Beleidigung.



Was sind Fake-Postings?

Ein guter Ruf ist Firmen oft viel Geld wert. Gerade im Onlinebereich werden bezahlte Inhalte oder nicht recherchierte Behauptungen häufig zu Unrecht als objektive redaktionelle Berichterstattung dargestellt. Oder es werden "getürkte" Postings als subjektive Meinungen vorgetäuscht. Ob hinter den Profilen

authentische, ehrliche Menschen oder aber raffinierte Werber stecken, ist oft nicht eruierbar. "Online-Reputationsmarkting" nennt sich das. Eine fragwürdige Entwicklung, die der PR-Ethik-Rat jedes Jahr aufs Neue anprangert.