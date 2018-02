Wer schimpft, der regt sich ab

Frauen schimpfen anders als Männer, und im Auto wird man schnell aggressiv.

Das Schimpfen gehört, verflucht noch mal, zum Leben dazu. Es gibt im Alltag nicht wenige Situationen, in denen Menschen - um aufgestauten Ärger schnell mal los zu werden - Schimpfwörter verwenden. Beim Ein- und Aussteigen aus der vollen Straßenbahn etwa, beim Drängeln in Warteschlangen, am Wirtshaustisch, an der Theke in der Bar oder bei der langwierigen und nervenaufreibenden Parkplatzsuche, wenn plötzlich ein anderer, von links kommender Lenker die eben frei gewordene Parklücke für sich nutzt: "Hearst, Oida, bist an Hirni? Samma deppert worden, oder was?"

In Wien, wo das Granteln und das Nörgeln zu einer Art Kulturgut erhoben wurde, wird das Phänomen Schimpfen jetzt wissenschaftlich erforscht. Die Germanistin Oksana Havryliv untersucht mit Unterstützung des Wissenschaftsfonds FWF warum im Schatten des Stephansdoms so oft, so leidenschaftlich und mitunter auch so fantasievoll geflucht wird. Erstes Ergebnis: Die Wiener wollen mit ihrem Schimpfen nicht unbedingt andere beleidigen, es geht eher darum, sich selbst abzureagieren. Ihre Hypothese, dass das Schimpfen eine kathartische Funktion hat, konnte Havryliv bereits im Jahr 2009 bestätigen. Die gewalttätige oder beleidigende Intention spiele damals wie heute nur für nur elf Prozent der Befragten eine Rolle. Die aktuelle Umfrage hat ergeben, dass die Rolle der wichtigsten Funktion verbaler Aggression - eben das Abreagieren negativer Emotionen - von 64 Prozent auf 73 sogar zugenommen hat, während der scherzhaft-kosende Gebrauch ("Searvas, du Wappler") von 25 auf 16 Prozent gesunken ist. Der ironische Einsatz von Schimpfwörtern signalisiere, so Havryliv, Verbundenheit.

Manchmal ist ein Schimpfwort auch ein Kompliment

Bei Jugendlichen übernehme eine "grobe Sprache" unterschiedliche Funktionen: Um sich beispielsweise als Überlegen zu positionieren, von anderen abzugrenzen, einander zu bestärken, oder auch um Mitmenschen gezielt zu provozieren. Unter Schülern hätten Schimpfwörter, die auf geistige oder körperliche Besonderheiten abzielen, wie etwa "Behinderter" oder "Opfer" zugenommen. In der Erwachsenensprache können Schimpfwörter wiederum auch Trost oder Bewunderung auszudrücken wie etwa in dem anerkennenden "Na, du bist aber ein Luder!" oder "Du gutmütiger Depp!". Ob Fluchen und Schimpfen Männerdomänen sind? Keineswegs. Aber es gibt Unterschiede: "Frauen verwenden mehr Ausdrücke mit höherer Bildkraft und reflektieren ihr Verhalten stärker", betont Oksana Havryliv. Grundsätzlich aber gilt: Geschimpft, geflucht und gelästert wird in allen Schichten, egal ob mit Hochschulabschluss oder niedrigem Bildungsniveau.

Und wie gehen die Geschlechter mit Verunglimpfungen um? "Frauen kränkt es eher, wenn ihr Aussehen beleidigt wird. Männer reagieren empfindlich, wenn ihre Leistung, ob beruflich oder sexuell, hinterfragt wird." Die gebürtige Ukrainerin Havryliv beschäftigt sich seit rund zwei Jahrzehnten mit der Kultur des Schimpfens und hat ein besonderes Gehör für die lautmalerischen Begriffe des Wienerischen entwickelt. Dass meistens im Dialekt geschimpft wird, sei naheliegend, erklärt sie: "Dort, wo man sich sprachlich Zuhause fühlt, ist es leichter, seinen Emotionen verbal nachzugeben." Besonders leicht fällt das Schimpfen, wenn man alleine im Auto sitzt. "Verbale Aggression kommt beim Autofahren tatsächlich am häufigsten vor", bestätigt Oksana Havryliv vom Institut für Germanistik an der Universität Wien.

Auch weit verbreitet: Verbale Aggressionen nur in Gedanken. Wenn beispielsweise direkte Beschimpfung nicht ohne Konsequenzen bleiben würde, wie im Gespräch mit Vorgesetzten, Geschäftspartnern oder Kunden. Was die verwendeten Schimpfwörter betrifft, setzen die Wiener auf Altbewährtes: Weitaus am häufigsten werden demnach Klassiker wie "Arschloch", "Trottel" oder "Idiot" in den Mund genommen.