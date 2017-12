Wer sich liebt, kann auch andere lieben

Selbstliebe als Geheimnis für ein gelungenes Leben: Ein Psychotherapeut aus Graz ermuntert dazu, sich selbst ganz nah zu kommen. Mit Narzissmus hat das gar nichts zu tun.

Zwei Gedichtbände hat er bereits geschrieben, mit seinem Lebenshilfe-Buch "Mit mir sein - Selbstliebe als Basis für Begegnung und Beziehung" hat der Grazer Mediziner Michael Lehofer erstmals Eingang in die Bestsellerlisten gefunden. "Bei der Selbstliebe gibt es leider einen großen Mangel", sagt der 61-Jährige, der heuer auch zum neuen Direktor des LKH Graz Süd-West bestellt worden ist. Und: "Wer sich selbst nicht mag, scheitert im Umgang mit anderen." Als Therapeut hat Lehofer immer wieder die Erfahrung gemacht, dass die mangelnde Zuneigung, das fehlende Mitgefühl, kurz die mangelnde Liebe zu sich selbst das Kardinalproblem bei vielen Konflikten darstelle. Wobei er strikt zwischen Selbstliebe und Narzissmus unterscheidet: "Das sind gänzlich unterschiedliche Dinge. In Wahrheit ist der Mangel an Zustimmung zu sich selbst die Ursache von Egoismus und Narzissmus."