Wer sind die Leute, die sich jetzt ihren Erststich holen?

Angst vor der Nadel, vor Geldstrafen, dem AMS oder dem Chef: "In dem Video ist die Nadel in der Haut stecken geblieben."

Der 26-jährige aus Afghanistan stammende Mann mit der etwas eigentümlichen Föhnwelle ist schon sein halbes Leben in Wien und seit zehn Minuten in der Schlange vor der Impfbox auf dem Reumannplatz in Wien-Favoriten. Warum erst jetzt? "Ich habe Angst gehabt, ich habe auf TikTok oder YouTube ein Video gesehen, da ist bei einer alten Dame bei der Impfung die Nadel in der Haut stecken geblieben. Und von Freunden habe ich gehört, bei der Impfung kann man sterben oder große Probleme ...