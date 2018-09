Wer trotzdem kauft, ist selbst schuld

Dieselskandal: Nicht immer gewinnen Kläger vor Gericht wegen eingebauter Manipulationssoftware in Dieselfahrzeugen.

Die juristische Aufarbeitung in der Abgasaffäre ist in vollem Gange. Kürzlich scheiterte der Käufer eines Dieselfahrzeugs, bei dem eine Manipulationssoftware eingebaut ist, mit seinen Schadenersatzforderungen in letzter Instanz. Vor Gericht forderte der Mann 31.008 Euro Zug um Zug gegen die Rückgabe des Autos. Dazu begehrte er die Feststellung, dass jener Hersteller, der für Antriebsmaschine und Software verantwortlich ist, für sämtliche Schäden haftet, die aus dem Einbau der Manipulationssoftware resultieren.