West-Nil-Fieber - Experten rechnen bald mit Todesfällen auch in Österreich

Wie sich Österreich gegen das West-Nil-Fieber rüstet - und was vor Infektionen schützt.

Im tschechischen Břeclav, keine zehn Kilometer von der österreichischen Grenze entfernt, wird ein etwa 50 Jahre alter Mann im Spital behandelt. Diagnose: West-Nil-Fieber. Sein Zustand ist stabil. Im August ist dort eine 72-Jährige verstorben, die sich ebenfalls mit dem Virus infiziert hatte. Auch in Österreich gibt es allein in diesem Jahr 24 bestätigte Fälle. 18 Personen wurden in Österreich angesteckt. Damit ist das aus Afrika stammende, mitunter tödliche Virus in unseren Breiten angekommen.