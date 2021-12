Wettbetrüger bleibt trotz Geständnisses in U-Haft

Die Untersuchungshaft für vier Verdächtige im aktuellen Fußball-Wettskandal in der österreichischen Regionalliga Ost wurde vom Landesgericht Graz verlängert. Die Justiz sieht sowohl Verdunkelungs- als auch Tatbegehungsgefahr als gegeben an. Einer der Verteidiger kritisiert die Entscheidung als "absolut unverhältnismäßig".

Im heimischen Fußball unterhalb der Profiligen herrscht Winterpause. Derzeit also könnten auch die Fußballer, die in den aktuellen Wettskandal in der Regionalliga Ost verwickelt sind, keine Bewerbsspiele austragen. Dennoch sieht das Landesgericht Graz bei allen vier Untersuchungshäftlingen weiter sowohl Verdunkelungs- als auch Tatbegehungsgefahr, wie die Staatsanwaltschaft bestätigte. Die U-Haft wurde bei Haftprüfungsverhandlungen diese Woche deshalb verlängert. Inzwischen wurden die Verdächtigen auch von Wien nach Graz überstellt, was sich, wie berichtet, wegen Coronainfektionen in der Justizanstalt Wien-Josefstadt verzögert hatte.

Einer der Verteidiger, Paul Kessler, spricht im Fall seines Mandanten von einer "absolut unverhältnismäßigen" Maßnahme. "Er hat alles zugegeben und der Polizei mit Hinweisen auf Hintermänner, von denen sie noch nichts wusste, sogar geholfen." Dafür werde er mit weiterer U-Haft jetzt noch bestraft, kritisiert der Anwalt, der eine Haftbeschwerde ankündigte. Im Fall eines - vom FC Neusiedl inzwischen abgemeldeten - Torhüters gehe es um 15.000 Euro und fünf manipulierte Spiele. Dass es in dem Wettskandal auch um andere Sportarten, darunter Tennis, gehe, wollte die Grazer Staatsanwaltschaft am Donnerstag nicht bestätigen. Andere Verteidiger haben mit der weiteren Untersuchungshaft ihrer Mandanten gerechnet und hoffen, dass diese bei der nächsten Haftprüfung im Jänner freikommen.