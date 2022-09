Überraschende neue Beweise bei Wettbetrugsprozess in Graz

Der Prozess um Wettbetrug in der Fußball-Regionalliga Ost ist am Dienstag in Graz mit überraschenden, neuen Ergebnissen der Ermittler in den zweiten Verhandlungstag gegangen. Ein Kriminalbeamter legte einen druckfrischen Bericht vor, wonach die durch Betrug erzielten Wettgewinne deutlich höher sein dürften, als ursprünglich in der Anklage angenommen. Beschuldigte sollen Dutzende Accounts genutzt haben, um so die Höchstgrenzen beim Wetteinsatz zu umgehen.

SN/APA/ERWIN SCHERIAU/ERWIN SCHERIA Ehemalige Fußballer stehen in Graz vor Gericht