Wetter am Wochenende im Osten sonnig, im Westen trüber

Das ungetrübte Wetter der vergangenen Tage geht am Wochenende zumindest im Westen Österreichs zu Ende. Der Freitag startet zunächst sonnig, spätestens am Samstag zieht aber eine schwache Kaltfront auf, die von Salzburg westwärts zu Schauern führt. Am Sonntag kündigen Wolken die Regenschauer der kommenden Woche an, so die Prognose der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

SN/APA (Archiv)/GEORG HOCHMUTH Ganz ungetrübt wird das Frühlingswetter nicht bleiben