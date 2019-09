Wetter bietet ersten Vorgeschmack auf den Herbst

Mit dem Schulbeginn in Ostösterreich am Montag sagt auch der Hochsommer endgültig Lebewohl. Erste herbstliche Impressionen zu Wochenbeginn und am Freitag bringen laut Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) reichlich Regen und gedämpftere Temperaturen. Wetterbegünstigt bleibt dabei der Osten des Bundesgebietes.

SN/APA/BARBARA GINDL Plitschplatsch, der Herbst klopft an