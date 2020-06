Wetter bleibt wechselhaft und nur mäßig warm

Das Wetter bleibt am Wochenende und auch danach unbeständig und nur mäßig warm. Fast im ganzen Land muss am Samstag und Sonntag immer wieder mit Regenschauern gerechnet werden. Die Höchstwerte pendeln sich weiterhin gebietsweise unter 20 Grad, in anderen Regionen bei bis zu 25 Grad ein, prognostizierte die ZAMG am Donnerstag. Erst ab Montag geht es mit den Temperaturen langsam bergauf.

SN/APA (dpa)/Christoph Soeder Vorsichtiges Sommer-Anklopfen am Beginn der kommenden Woche