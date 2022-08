Wetter: Kommende Woche wird es in der Osthälfte nochmals sehr heiß

Das Wetter über Österreich wird in der kommenden Woche in der Osthälfte noch einmal sehr heiß mit bis zu 37 Grad am Donnerstag. Am Freitag zieht dann aber bereits eine Kaltfront von Westen her durch, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik am Sonntag. Auch in den kommenden Tagen sind im Bergland bereits vereinzelt Schauer und Gewitter zu erwarten.

In Nordtirol und Vorarlberg gehen bereits am Montagvormittag erste Schauer und mitunter Gewitter nieder. Weiter im Osten beginnt der Tag noch trocken und sonnig, erst im Lauf des Nachmittags nimmt die Schauer- und Gewitterneigung auch im östlichen Berg- und Hügelland deutlich zu. Vielerorts bis zum Abend trocken bleibt es hingegen ganz im Osten und Südosten. Die Frühtemperaturen liegen bei elf bis 19 Grad, die Höchstwerte bei 24 bis 32 Grad, mit den höchsten Werten ganz im Osten.

Am Dienstag scheint in vielen Regionen die Sonne, deutlich mehr Wolken und einzelne Regenschauer kann es von Beginn an im Südosten geben. Tagsüber bilden sich am ehesten im Berg- und Hügelland in der Osthälfte Österreichs ein paar hochreichende Quellwolken, vereinzelt sind dann nochmals isolierte Schauer- oder Gewitterzellen möglich. Großteils klingt der Tag jedoch recht sonnig und sommerlich warm aus. Zwölf bis 21 Grad hat es zu Tagesbeginn, 25 bis 32 Grad im weiteren Verlauf.

Am Mittwoch zeigt sich der Himmel teilweise wolkenlos

Hochdruckeinfluss bringt am Mittwoch verbreitet sonniges Wetter und in vielen Regionen zeigt sich der Himmel sogar wolkenlos, nur ein paar hohe Schleierwolken ziehen durch. Lediglich über den Bergen werden die Quellwolken tagsüber teilweise mächtiger, die Gewitterneigung steigt im äußersten Westen und im Südwesten etwas an. Nach Zwölf bis 19 Grad als Tiefstwerten werden Höchsttemperaturen von 28 bis 34 Grad erwartet.

Am Donnerstag werden mit südwestlicher Höhenströmung nochmals heiße Luftmassen nach Österreich gelenkt, von Westen her greift aber allmählich eine Kaltfront über. So beginnt der Donnerstag noch überall recht sonnig, auch wenn schon hohe Schleierwolken durchziehen. Abseits der Föhnstriche an der Alpennordseite kommt es dann aber im Westen und Südwesten rasch zu Regenschauern und Gewittern, die sich allerdings oft erst abends und in der Nacht auf Freitag weiter ostwärts ausbreiten. Tagsüber bleibt es generell in der Osthälfte sowie oft auch in föhnigen Regionen noch sonnig und heiß bis sehr heiß. 14 bis 21 Grad hat es in der Früh und 23 bis 37 Grad von West nach Ost am Nachmittag.



Eine Kaltfront bringt ab Freitag Abkühlung

Am Freitag erfasst eine Kaltfront die Westhälfte Österreichs. Hier regnet es anhaltend und teils intensiv. Weiter im Osten und Südosten scheint zunächst noch länger die Sonne. Tagsüber steigt dann aber hier die Schauer- und Gewitterneigung deutlich an, ehe sich von Westen her generell anhaltender Regen ausbreitet. Ganz im Westen bessert sich das Wetter am Nachmittag bereits wieder. Lebhafter bis kräftiger Westwind kommt auf. Die Frühtemperaturen umspannen 13 bis 22 Grad, die Höchstwerte 21 bis 25, ganz im Osten nochmals bis 28 Grad.