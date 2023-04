Wetter: Meteorologen warnen vor Starkregen

Italientief "Rudolf" bringt ergiebigen Regen und große Schneemengen im Mittelgebirge. Lokal sind Überflutungen zu erwarten.

Der staatliche Wetterdienst GeoSphere Austria hat eine Niederschlagswarnung ausgegeben. Ein Adria-Tiefdruckgebiet namens "Rudolf" bringt innerhalb von 36 Stunden Regenmengen zwischen 40 und 80 Liter pro Quadratmeter. GeoSphere-Meteorologe Harald Seidl spricht von einem Ereignis, das nur alle drei bis fünf Jahre stattfindet und im Frühling ganz selten vorkomme.

Er rechnet damit, dass es durch die massiven Niederschläge am Freitag im Frühverkehr zu Problemen kommen könnte, lokal seien auch Überflutungen zu erwarten. "Es sieht derzeit nicht nach dramatischen Auswirkungen aus, da die Flusspegel durch die lange Trockenphase auf niedrigem Stand sind", sagt Seidl. Die sinkende Schneefallgrenze auf 700 bis 800 Meter Höhe und an der Alpensüdseite bis in die Täler verzögere zudem den Abfluss. Schwer prognostizierbar sei, ob es regional durch umstürzende Bäume als Folge von Schneebruch im Bahnverkehr zu Unterbrechungen kommen wird.

Osten Österreichs kann aufatmen

Vor allem der Osten Österreichs kann aufatmen: Denn der März war vom Weinviertel über Wien bis ins Nordburgenland viel zu trocken, meist gab es nur 10 bis 20 Prozent der üblichen Niederschlagsmengen. Tief "Rudolf" zieht am Freitag auf einer sogenannten "Fünf-b-Zugbahn" über Ungarn hinweg nach Polen. Diese Wetterlage gilt als Regenbringer für die Osthälfte.

Es zeichnet sich hier bis zum Wochenende vielerorts mehr Regen ab als sonst im gesamten April üblich wäre. "Für die Natur ist dieses Ereignis sehr wertvoll, allerdings stellt es für die niedrigen Grundwasserspiegel im Osten sowie für die Seen im Burgenland nur einen Tropfen auf den heißen Stein dar. Beispielsweise bräuchte man am Neusiedler See etwa drei solcher Ereignisse, um den Pegel überhaupt nur auf einen vergleichbaren Wert wie im Vorjahr zu heben", berichten die Experten des Wetterdienstes Ubimet. Mit starken Schneefällen bis 700 Meter Höhe rechnen die Meteorologen in den Voralpen und nördlichen Kalkalpen sowie der böhmischen Masse, sprich dem Mühl- und Waldviertel.

Schneefall im Westen und Lawinengefahr

Im Westen wurde es bereits am Donnerstag noch einmal weiß: An der Wetterstation der Geosphere Austria beim Brennerpass auf 1412 Meter Höhe lagen zehn Zentimeter Neuschnee, am Katschberg in Kärnten auf 1638 Meter sogar 20 Zentimeter. In Tirol stuft der Lawinenwarndienst die Gefahr mit Stufe 3 als erheblich ein, durch den Neuschnee könnten vor allem in extrem steilem Gelände Lockerschneelawinen abgehen. Im Osten sorgt starker Wind im Gebirge für Schneeverwehungen.

Samstagfrüh sollte das Gröbste überstanden sein. Es überwiegt zwar am Wochenende weiter kompakte Bewölkung und es werden immer wieder Schauer durchziehen. Im Süden reicht es für ein paar Sonnenfenster.