Temperaturen gehen weit ins Minus

Nächste Woche steigen die Temperaturen kaum über den Gefrierpunkt.

Der Hochwinter ist da, und das bereits im Dezember. Die Temperaturen, die in der nächsten Woche für Österreich angesagt sind, sind eigentlich für den Jänner und Februar normal. ZAMG-Meteorologe Josef Haslhofer sagt, dass eine derartige Kälteperiode im Dezember eher selten sei. Nach teils ergiebigem Schneefall am Samstag und Sonntag werden die Temperaturen deutlich nach unten gehen. Das heißt: Am Montag wird es in der Nacht bis zu minus 14 Grad haben und auch am Tag werden die Temperaturen nicht über ...