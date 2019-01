Wetterlage in weiten Teilen Österreichs bleibt gespannt

Die Wetterlage in Österreich bleibt weiterhin angespannt. Vom Dachstein über Totes Gebirge bis zum Hochschwab herrscht in der Steiermark "sehr große" Lawinengefahr, die höchsten Warnstufe. In Vorarlberg wurde die Lawinenwarnstufe auf Stufe 4 angehoben. Zugespitzt hat sich die Lawinensituation in Salzburgs Bergen, auch dort herrscht große Lawinengefahr. In Tirol ist die Lage unter Kontrolle.

Der Schnee forderte unterdessen am Dienstagnachmittag ein erstes Todesopfer in der Steiermark. Ein 62 Jahre alter Lehrer hatte bei einer Schulskiwoche auf der Mariazeller Bürgeralpe plötzlich einen Ski verloren und war über den Pistenrand hinaus in einen steilen Waldbereich gestürzt. Dort blieb er im lockeren und metertiefen Schnee kopfüber stecken. Den nachkommenden Schülern war eine Hilfeleistung aufgrund der vorhandenen Schneemassen - rund fünf Meter hohe Schneeablagerung - nicht sofort möglich, zudem drohte eine rund 30 Meter lange Wechte aufgrund eines Risses abzubrechen. Einsatzkräfte der Bergrettung Mariazell konnten schließlich zum 62-Jährigen absteigen, stellten jedoch keine Lebenszeichen mehr fest.

Zahlreiche Verbindungen sind nach wie vor gesperrt, darunter die Ennstalbundesstraße (B320) zwischen Espang und Trautenfels, da Lawinen vom Grimming drohten. Diese konnten bisher wegen des schlechten Wetters nicht aus der Luft abgesprengt werden. Über ein Dutzend Ortschaften sind abgeschnitten oder nur schwer erreichbar, dabei dürfte es sich um bis zu 2.000 Einheimische und Touristen handeln. Nach den Aussagen der Einsatzkräfte sind genügend Helfer verfügbar. Falls Feuerwehrleute abgelöst werden müssten, könnte dies durch vom Wetter nicht betroffene Wehren aus dem Süden der Steiermark geschehen.

In Vorarlberg stieg die Lawinengefahr in der Nacht auf Mittwoch auf Stufe 4 an. Oberhalb von 1.100 Meter betrugen die Neuschneemengen zwischen 20 (Allgäuer Alpen) und 60 Zentimeter (Kleinwalsertal). "Neu- und Triebschnee sind störanfällig und Lawinenauslösungen sind bereits mit geringer Zusatzbelastung wahrscheinlich", warnte Experte Andreas Pecl. Er riet von Aktivitäten abseits gesicherter Bereiche dringend ab. Mit weiteren Schneefällen und Windeinfluss seien vermehrt auch Selbstauslösungen von Lockerschnee- und Schneebrettlawinen aus stark eingewehten Hangzonen zu erwarten. Angesichts der bis Donnerstag prognostizierten Niederschläge von bis zu 50 Zentimeter Neuschnee bleibe die Lawinensituation weiter angespannt, so Pecl.

Die Lage in Tirol war am Mittwochvormittag trotz der anhaltenden Schneefälle laut Land weiterhin "unter Kontrolle". In Hopfgarten im Brixental war in der Nacht eine Lawine auf eine Nebenstraße bzw. einen Gehweg abgegangen. Es gab dabei keine Verschütteten, die Straße blieb aus Sicherheitsgründen jedoch vorübergehen gesperrt, teilte ein Sprecher des Landes mit. Auf der Inntalautobahn (A12) bei Kirchbichl in Fahrtrichtung Innsbruck kam es in der Früh aufgrund eines umgestürzten Baumes zu Behinderungen und Staus. Ein Lkw wurde dabei laut Asfinag beschädigt. Die A12 in Richtung Innsbruck musste vorübergehend gesperrt werden. Nach rund einer Stunde waren die Aufräumarbeiten abgeschlossen und die Autobahn konnte wieder freigegeben werden. Im hinteren Zillertal und im Bezirk Reutte waren einige Gebäude weiterhin aufgrund von Straßensperren vorübergehend nicht erreichbar. Ansonsten sei die Lage "ruhig" und die Situation "im Griff", teilte das Land mit. Die Lawinengefahr blieb weiterhin groß. Oberhalb der Waldgrenze herrschte "Stufe 4" der fünfteiligen Skala. Aus hoch gelegenen Einzugsgebieten müsse vermehrt mit spontanen Lawinen gerechnet werden, teilte der Lawinenwarndienst mit. Gleitschneelawinen können zu jeder Tages- und Nachtzeit abgehen, hieß es.

Aufgrund der starken Schneefälle musste am Mittwochvormittag der Zugverkehr zwischen Hochfilzen und St. Johann Tirol bis zum späten Nachmittag unterbrochen werden. Weiterhin gesperrt bleiben außerdem die Verbindungen zwischen Saalfelden in Salzburg und Hochfilzen in Tirol, sowie zwischen Scharnitz in Tirol und Mittenwald in Bayern, teilten die ÖBB mit. Der Bahnverkehr zwischen St. Johann in Tirol und Wörgl könne eingeschränkt aufrechterhalten werden, hieß es. Die S-Bahn Züge verkehren in diesem Abschnitt im Stundentakt, die REX-Züge entfallen jedoch. Zwischen St. Johann, Hochfilzen und Saalfelden wurde ein Schienenersatzverkehr eingerichtet. Aufgrund der Straßenverhältnisse sei aber auch dort mit Verzögerungen zu rechnen. Der Zugverkehr zwischen Scharnitz und Mittenwald musste aufgrund der Lawinengefahr auch am Mittwoch unterbrochen bleiben. Wegen der örtlichen Gegebenheiten könne dort aber auch kein Schienenersatzverkehr mit Bussen angeboten werden, so die ÖBB.

Die Lawinensituation in Salzburgs Bergen spitzte sich erneut zu. Am Vormittag herrschte verbreitet große Lawinengefahr (Stufe vier der fünfstufigen Skala). Im Tagesverlauf werde die Gefahr in den Nordalpen auf die höchste Warnstufe "sehr groß" ansteigen, informierte der Lawinenwarndienst. Dem nächtlichen Sturm folgte kalter und rasch wachsender Neuschnee. Bis Mittwochabend werden rund 60 bis 80 Zentimeter Schnee in den Nordalpen, der Osterhorngruppe und in den Hohen Tauern dazukommen. Sonst ist mit rund 40 Zentimetern Neuschnee zu rechnen. Der frische Neu- bzw. Triebschnee ist sehr leicht auslösbar, die spontane Lawinenaktivität nimmt rasch zu. Die Experten warnen vor zahlreichen Locker- und Staublawinen sowie Schneebrettern. In den Nordalpen ab 2.200 Meter Seehöhe sei mitunter mit einzelnen, extrem großen Abgängen zu rechnen. Exponierte Verkehrswege und Objekte können davon betroffen sein. Unter 1.400 Meter Seehöhe gebe es eine starke Gleitschneeaktivität. In den neuschneereichen Gebieten seien imposante Anrisse möglich. Vereinzelt können exponierte Wege und Objekte betroffen sein. Vor Aktivitäten abseits der gesicherten Pisten wird dringend abgeraten. Der Triebschnee sei sehr leicht zu stören und wegen der fehlenden Sicht nicht zu erkennen. Einzig im Lungau wurde heute Stufe drei (erhebliche Lawinengefahr) ausgegeben.

In Niederösterreich waren auch am Mittwoch etwa 270 Haushalte ohne Stromversorgung. Vorwiegend betroffen waren Waidhofen an der Ybbs und die Bezirke Melk, Scheibbs sowie Lilienfeld. Rund 150 Störungsmonteure der Netz Niederösterreich waren seit Tagesanbruch mit der Behebung beschäftigt. Die Arbeiten gestalteten sich allerdings schwierig, erklärte EVN-Sprecher Stefan Zach. Die Monteure seien teilweise mit Schneeschuhen und Motorsägen ausgestattet, auch Skidoos kamen erneut zum Einsatz. "Das ist ein Job für harte Jungs", stellte Zach klar. Sehr gut funktioniere die Zusammenarbeit mit der Feuerwehr, hob der Sprecher hervor. Im Raum Scheibbs, Traisen (Bezirk Lilienfeld) und Waidhofen an der Ybbs waren am Mittwochvormittag etwa 120 Haushalte ohne Elektrizität, im Gebiet um Klein-Pöchlarn (Bezirk Melk) waren es Zach zufolge rund 150. Zwölf Trafostationen waren ohne Strom. Ein Grund für die Ausfälle war, dass der Sturm immer wieder Bäume in die Leitungen wehte. Problematisch war aber auch der Schneedruck. "Der Schnee ist derzeit sehr nass und drückt die Bäume nieder", sagte Zach.

SN/APA Österreichkarte mit Lawinengefahr

Quelle: APA