Wetterpsychologe zum Schneechaos: "Wir sind Terrarientiere geworden"

Der Salzburger Universitätsprofessor Alexander Keul erklärt, warum uns Schnee im Winter noch überrascht, warum Wintersportler sich selbst bei Lawinenwarnstufe 4 bewusst ins freie Gelände bewegen und wovor sich Österreicher beim Wetter fürchten.

Alexander Keul kennt beide Seiten: Der Umweltpsychologe an der Uni Salzburg hat sowohl Meteorologie als auch Psychologie studiert. "Ich bin dann aber nicht beim Wetterdienst gelandet, sondern auf der Uni", sagt Keul, der in wenigen Wochen in Pension geht. Er beschäftigt sich seit Jahren mit dem Risikobewusstsein der Menschen bei Unwettergefahren.