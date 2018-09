Wettersturz mit kräftiger Kaltfront am Samstag

Es wird zunehmend kühler in Österreich, am Samstag ist mit kaltem und regnerischem Wetter zu rechnen, berichtete die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG) der APA. Auch zum Herbstbeginn am Sonntag werden einzelne Regenschauer erwartet.

SN/APA (dpa)/Marijan Murat Einzelne Regenschauer sind zu erwarten