Wetterumschwung am Samstag bringt kühlere Temperaturen

Am Freitag und am Samstag wird das Wetter in Österreich noch sonnig und heiß, die Temperaturen steigen auf bis zu 34 Grad. Doch schon der Samstag bringt einen Wetterumschwung vom Westen, in der Nacht folgt eine Kaltfront. Es wird dann unbeständig und kühler, prognostizierte die Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG).

SN/APA/dpa/Daniel Reinhardt Am Wochenende ziehen dunkle Wolken auf