Wettrüsten gegen die Schweinepest

Rund um Österreich breitet sich das heimtückische Virus aus. Jäger sind aufgerufen, möglichst viele Wildschweine zu erlegen. Dabei sind eigentlich Gastarbeiter und Reisende aus Osteuropa die Hauptüberträger der Tierseuche.

Die Botschaft lautet: "Wir sind gut vorbereitet. Maßnahmenkataloge wurden bis ins Detail ausgearbeitet." Es geht um die Afrikanische Schweinepest, ein Virus, das sich von Osteuropa aus bereits in halb Europa ausgebreitet hat. Betroffen sind neben Hausschweinen vor allem Wildschweine, die binnen Tagen verenden. Zuletzt wurden 135 tote Tiere in Belgien entdeckt, Deutschland ist deshalb in höchster Alarmbereitschaft.