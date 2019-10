WhatsApp-Gruppe von Schulkindern löste Polizeieinsatz aus

Eine WhatsApp-Gruppe von Schulkindern hat einen Polizeieinsatz im Bezirk Sankt Pölten-Land ausgelöst. Bilder von Messern, Spielzeugwaffen und Sturmhauben sollen gepostet und in Verbindung mit einer Schule in der Region gebracht worden sein. Der Sachverhalt wurde der Staatsanwaltschaft St. Pölten angezeigt, teilte die Landespolizeidirektion Niederösterreich am Mittwochnachmittag mit.

SN/APA (dpa)/Martin Gerten In den Chats wurden Bilder von Messern und Sturmhauben verschickt