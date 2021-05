Wie Corona zum Arbeitsunfall wird

Rund 5000 öffentlich Bedienstete in Pflegeheimen und Spitälern, aber auch Lehrer und Polizisten haben ihre Ansteckung mit Corona bei ihrer Versicherung gemeldet. Experten erwarten lange und schwierige Verfahren.

Wenn sich Personal in einem Pflegeheim mit Corona infiziert oder eine Lehrerin in der Klasse oder ein Polizist im Einsatz, handelt es sich dabei um einen Dienstunfall? Diese Frage haben mittlerweile 5000 öffentlich Bedienstete indirekt aufgeworfen. Denn sie meldeten ihre Coronainfektion als solche ihrer Versicherungsanstalt BVAEB.

Der Wiener Rechtsanwalt Peter Rezar, der unter anderem auf Versicherungsrecht spezialisiert ist, sieht dabei vor allem eines: langwierige Verfahren. "In dieser Form und in diesem Umfang war mir das bisher unbekannt", sagt Rezar. Zunächst sei die Sache für die betroffenen Versicherten nicht einfach, schließlich müssten sie den Beweis erbringen, dass man in Ausübung seines Berufs von einer infizierten Person angesteckt worden sei. Wie sehr man dabei ins Detail gehen werden müsse, sei jetzt noch nicht abzuschätzen, sagt Rechtsanwalt Rezar. Denn: "Wenn die Versicherung das Gegenteil behauptet, muss sie das ja ebenso beweisen."

Gerade für Bedienstete aus dem Pflegebereich könnten die Verfahren schwierig werden: "Es stellt sich nämlich die Frage, ob das dort überhaupt Unfallcharakter hat. Die Tätigkeit allein wird wohl zu wenig sein." Soll heißen: Die grundsätzliche Exponiertheit von Pflegepersonal lege nahe, dass es sich eben um keinen Dienstunfall handelt, wenn man sich mit Corona infiziert. "Aber das wird man sich ganz genau anschauen müssen", verweist der Versicherungsexperte auf die ausstehenden Verfahren. Er wirft jedoch einen weiteren Gedanken auf: "Vielleicht kann es ja als Berufskrankheit gelten." Rezar erinnert sich an Diskussionen rund um die Rechtsprechung zur Ansteckung mit Hepatitis B. Dies sei allerdings schon gut 20 Jahre her.

Christine Krenauer von der Abteilung Unfallversicherung der BVAEB sieht das anders: Bei exponierten Bereichen bestehe eher die Chance auf Anerkennung, in anderen Bereichen komme es darauf an, ob eine entsprechende Exposition nachzuweisen sei.

Johannes Trauner von der Ombudsstelle der Versicherungsanstalt öffentlich Bediensteter formuliert es allgemein: "Für eine Anerkennung kommt es auf die konkreten Umstände des Einzelfalls an." Wenn etwa einem Covid-19-Patienten mit Mund-zu-Mund-Beatmung das Leben gerettet wurde, bestehe eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine Anrechnung. Sollte eine Ansteckung bei einem Gespräch auf der Straße in Schutzausrüstung mit Abstand angeführt werden, sei die Chance eher gering.

Contact Tracing sei diesbezüglich ein Erfolgsgarant: "Wenn ich auf diesem Weg nachweisen kann, dass ich mit einer infizierten Person Kontakt hatte, ist das auf jeden Fall hilfreich", betont Rechtsanwalt Rezar. Auch Johannes Trauner von der BVAEB-Ombudsstelle ist überzeugt, dass Contact Tracing bei den Prüfungen eine Rolle spielen werde.

Was mögliche Entschädigungen betrifft, so reichen diese von der Rückerstattung der Rezeptgebühren bis zu einer monatlichen Versehrtenrente. Bei Todesfällen könne Anspruch auf Witwen- bzw. Waisenrenten bestehen. Darum geht es auch im Fall eines in Kärnten im Zusammenhang mit dem Coronavirus gestorbenen Polizisten. Seine Dienststelle hat die Infektion als Unfall gemeldet.