Wie der Black Hawk den Waldbrand in Hallstatt bekämpft

Tief in der Erde der Echernwand über Hallstatt glosen unzählige Brandherde. Das Bundesheer setzte einen Black Hawk zum Löschen ein. Die Menschen warten auf Regen - und "Brand aus".

Der donnernde Lärm der Hubschrauber dröhnt seit drei Tagen beinahe ohne Pause über dem Weltkulturerbe-Ort Hallstatt. Helikopter schweben über dem Hallstätter See, nehmen Wasser auf und fliegen zur Echernwand. Ihr Auftrag: den Waldbrand löschen, den laut Polizei eine achtlos weggeworfene Zigarette am Dienstag am Klettersteig der Felswand ausgelöst haben dürfte.