Wie der Drahtzieher des Ibiza-Videos seiner Auslieferung entgehen will

Fast skurrile Züge nimmt der Fall Julian H. an. Der Berliner Anwalt des österreichischen Detektivs fürchtet die Verfolgung eines "Antifaschisten" durch die Justiz und plant einen Asylantrag seines Mandanten in Deutschland.

Die österreichische Justiz wird wohl noch länger auf die Auslieferung des mutmaßlichen Drahtziehers des Ibiza-Videos, des Detektivs Julian H. (39), warten müssen. Denn sein Berliner Rechtsanwalt Johannes Eisenberg kündigte am Montag an, dass er alle Rechtsmittel gegen eine Übergabe seines Mandanten ausschöpfen werde. Der Österreicher H. werde prüfen, ob er einen Asylantrag in Deutschland stellen könne.

Begründung: Die Justiz in Österreich habe strafrechtliche Vorwürfe (Handel von mehr als drei Kilogramm Kokain) konstruiert, tatsächlich werde der "Antifaschist" Julian H. ...