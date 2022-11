Wie die Polizei angeklebte Aktivisten wieder loslöst

Protestaktionen, bei denen sich Menschen auf der Straße festkleben, erfordern auch von der Polizei Fingerspitzengefühl. Mediziner warnen vor den Verletzungsgefahren bei derartigen Protesten.

Im Vorfeld der jährlichen UN-Klimaschutzkonferenz, die am Wochenende in Ägypten begann, gab es in Österreich erstmals außerhalb Wiens eine Protestaktion, bei der sich Aktivisten auf der Straße festklebten. Wie berichtet, reichten in Graz dafür drei Personen aus, um am Montag im Frühverkehr mit einer Blockade am Joanneumring im Zentrum der steirischen Landeshauptstadt maximale Wirkung zu erzielen. Sie hatten, wie die "Kleine Zeitung" berichtete, jeweils eine Handfläche mit handelsüblichem Superkleber an der Fahrbahn fixiert. Entsprechend emotionale Reaktionen gab es dazu.



