Wie eine Biobäuerin nach dem überraschenden Tod ihres Mannes wieder aufsteht

Eva Wartlik stand mit drei Kleinkindern da, als ihr Mann mit 42 Jahren an einem Herzinfarkt starb. Schritt für Schritt kämpft sie sich zurück ins Leben. Die SN begleiteten sie einige Stunden lang.

Eva Wartlik, Biobäuerin am Eglseergut in Enns, mit ihren Wollschweinen. Ihr Mann Harald starb mit 42 Jahren an einem Herzinfarkt kurz nach der Geburt des dritten Kindes. Die Oberösterreicherin kämpft sich Schritt für Schritt zurück ins Leben.

Im August 2016 machten die SN eine Reportage am Eglseergut, einem Biobauernhof in Enns in Oberösterreich. Eva Wartlik saß damals hochschwanger mit der heute sechsjährigen Tochter in der Stube. Ihr Mann Harald schilderte mit einer Begeisterung, wie er den Betrieb, den er 2009 in vierter Generation übernommen hatte, auf Bio umstellte. Stolz ließ er sich auf der Weide mit den Wollschweinen ablichten, kraftstrotzend posierte er im Fenchelfeld.

Es sollte eines von Evas Lieblingsbildern von ihrem Mann werden. Denn ...